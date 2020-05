Oproepingskaarten kunnen alsnog opgehaald worden bij districtscommissariaten

Stemgerechtigden die hun oproepingskaart niet hebben ontvangen, kunnen deze tot en met 22 mei ophalen bij de districtscommissariaten. De colporteurs hebben oproepingskaarten aan huis uitgedeeld van 30 april tot en met 15 mei.

De oproepingskaarten die tot en met 22 mei niet zijn afgehaald worden op 25 mei meegestuurd naar de respectieve stembureaus in Suriname voor verstrekking aan de kiesgerechtigden, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hebt u uw oproepingskaart niet ontvangen of afgehaald? Ga dan naar www.verkiezingen.sr om te weten op welk stembureau u moet stemmen en waar uw oproepingskaart naar toe is gestuurd. Voer bij de applicatie ‘waar moet ik stemmen’ uw identiteitsnummer, naam en geboortedatum in. U krijgt daar de informatie op welk stembureau u moet zijn.