Grote opkomst NDP auto optocht naar nieuwe highway

Er is een grote opkomst voor de NDP auto optocht vanuit het Onafhankelijkheidsplein naar de nieuwe highway. Het is enorm druk rondom het plein. First lady Ingrid Bouterse-Waldring is ook van de partij.

Vrienden van president Desi Bouterse hebben de auto optocht georganiseerd om gran tangi uit te brengen aan de president voor zijn onvermoeibare inzet voor de ontwikkeling van Suriname.

Om 12.00u is er verzameld bij het Onafhankelijkheidsplein, waarna de stoet rond 13.30u is vertrokken. Via de Martin Luther Kingweg wordt er gereden naar de Desiré Delano Bouterse Highway en via de Indira Gandhiweg keert de stoet terug naar de stad.

De nieuwe highway die loopt tussen Zanderij en Afobakaweg is vrijdagmiddag officieel geopend. De snelweg is 9,5 kilometer lang en 30 meter breed met twee rijstroken. De vervangen Hanover Bridge over de Parakreek maakt ook deel uit van de snelweg.