NDP’ers organiseren auto optocht naar nieuwe highway als dank aan Bouterse

De vrienden van president Desi Bouterse hebben voor zondag 17 mei een auto optocht georganiseerd vanuit het Onafhankelijkheidsplein naar de nieuwe highway in Suriname die naar hem vernoemd is.

Volgens de organiseerders wordt de optocht georganiseerd om gran tangi uit te brengen aan de president voor zijn onvermoeibare inzet voor de ontwikkeling van Suriname.

Om 12.00u zal er verzameld worden bij het Onafhankelijkheidsplein, waarna de stoet om 13.00u vertrekt. Via de Martin Luther Kingweg zal er gereden worden naar de Desiré Delano Bouterse Highway en via de Indira Gandhiweg keert de stoet terug naar de stad.

Alle sympathisanten die Bouterse een warm hart toedragen zijn opgeroepen voor de optocht. “Alla sma sa lob a denki foe a kill we karie foe kong”, aldus de organiseerders. Gevraagd wordt om de Covid-19 maatregelen in acht te nemen en te kleden in het paars.