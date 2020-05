Nieuwe highway geopend en vernoemd naar president Bouterse

De nieuwe highway in Suriname die loopt tussen Zanderij en Afobakaweg is zojuist officieel geopend. De highway is vernoemd naar de Surinaamse president Desi Bouterse. De snelweg heet de ‘Desiré Delano Bouterse Highway‘.

De nieuwe highway is 9,5 kilometer lang en 30 meter breed met twee rijstroken. Deze is onderdeel van het landelijke Natural Infrastructure Program. Ook de vervangen Hanover Bridge over de Parakreek, maakt deel uit van deze nieuwe snelweg.