Man in buik geraakt bij schietpartij in Suriname

Bij een schietpartij rond 02.30u in de nacht van donderdag op vrijdag 15 mei, is een man gewond geraakt. Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om een zekere Guillermo. Het slachtoffer liep een schotwond op in de buikstreek.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de schietpartij ergens in de stad heeft plaatsgevonden. De exacte locatie is niet bekend.

Het slachtoffer werd rond 02:45 uur door een onbekende man binnengebracht op de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname. Bij binnenkomst was de man niet aanspreekbaar, meldt het KPS zojuist.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

