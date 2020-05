Bromfietser (49) alsnog overleden na aanrijding vorige week

Een 49-jarige bromfietser, die vorige week werd aangereden en daarbij zwaargewond raakte, is alsnog overleden aan zijn verwondingen. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt. Het gaat om de 49-jarige bromfietser Radjes Chatterpal die volgens de politie de veroorzaker was van het ongeval.

Op woensdag 6 mei kwam het slachtoffer uit een inrit en verleende daarbij geen voorrang aan het recht doorgaand verkeer op de Tout Li Fautweg. Chatterpal werd aangereden door een autobestuurder en liep onder andere een bekkenfractuur op.

Hij werd vervolgens voor medische behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Twee dagen daarna werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Op woensdag 13 mei was het echter nodig om de heer Chatterpal weer op te nemen in het ziekenhuis, alwaar hij dezelfde dag het leven liet.

Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie, voor obductie door de politie in beslag genomen. De politie Verkeersunit van Regio Midden is belast met het onderzoek in deze zaak meldt de politie.