Nummer ‘Mama Sranan’ van Al Goodah geeft duidelijke boodschap aan Suriname

“Afgelopen december 2019, zo tegen de jaarwisseling aan, zat ik een avond op het balkon van mijn ouderlijk huis in Suriname naar YouTube films te kijken waaronder het gedicht ‘Wan Bon’ van ‘Dobru’ (Robin Raveles). Dezelfde avond werd ik vanuit het niets bevangen met de woorden ‘Luku Fa Ye Crey, Mama Sranan’. Deze woorden lieten mij niet meer los en de drang hier iets mee te doen resulteerde zonder enige moeite in een boodschap aan het Surinaamse volk in een lied met als titel ‘Mama Sranan’. Achteraf kan gezegd worden dat ik onder andere geïnspireerd ben door het gedicht ‘Wan Bon’, laat de artiest Al Goodah weten.

Het bleef echter niet daarbij. Vervolgens nam Al Goodah contact op met Guus Pengel (Co-writer van Mama Sranan) en besprak het idee en de tekst. Beide gingen aan de slag met de tekst en uiteindelijk resulteerde dit in een mooie songtekst. Tegelijkertijd maakte hij ook contact met producer, arrangeur, MD, pianist & keyboard player Etienne Stadwijk die het arrangement en de productie daarvan voor zijn rekening nam. Daarnaast heeft Al Goodah via mail regelmatig contact gehad met de weduwe van wijlen Dobru, mevrouw Yvonne Raveles-Resida (voorzitter van Stichting Dobru).

Mevrouw Raveles-Resida vindt het een heel mooi initiatief en gaf de zanger daarom schriftelijke toestemming voor het gebruik van beeld en geluid van de voordracht ‘Wan Bon’ van de inmiddels overleden, zeer gerespecteerde en charismatische dichter, Robin Raveles. Het doel van Mama Sranan is tweeledig namelijk: een positieve boodschap om Surinamers een hart onder de riem te steken bij de verdere ontwikkeling van het land in deze bijzondere tijden; en het doen voortleven van één van de grootste dichters van ons land Suriname, Robin Raveles aka Dobru.

‘Mama Sranan’ is ons geliefd land Suriname en gaat over het verdriet van Mama Sranan met name de harde verdeeldheid onder de Surinamers, de vernietiging van natuur & milieu, armoede en onrecht. ‘Mama Sranan’ is vastgelegd in een videoclip, welke deze week uitkomt. “Door de Covid-19 is dit een hele grote uitdaging geweest vanwege de restricties, maar als artiest blijf je creatief, vertelt Al Goodah. Het nummer heeft een duidelijke boodschap en dat is: Eendracht maakt Macht & Saamhorigheid. Het is volgens Al Goodah belangrijk om, ondanks de verschillende bevolkingsgroepen, een eenheid te blijven vormen en één vuist te maken als het gaat om: de verdere ontwikkeling van Suriname; het bevorderen van een vredige & harmonische samenleving; de bestrijding van armoede en vernietiging van de natuur en het vervuilen van het milieu.

Al Goodah – “Mama Sranan” (video teaser) Hier heb je alvast de teaser van Al Goodah “Mama Sranan” Dinsdagochend kan je de gehele video bewonderen in Mmantin Taki STVS Kanaal 8.1 Posted by Al Goodah on Sunday, 10 May 2020 TEKST GAAT VERDER HIERONDER:

‘Mama Sranan’ valt onder de categorie Pop/Jazz. “De tekst heb ik geschreven op de toepasselijke melody van ‘Everything Must Change’ een compositie van de inmiddels overleden musicus Benard Ighner (18 januari 1945 – 14 augustus 2017), een Amerikaanse jazz-zanger, songwriter en producer. De realisatie van begin tot eindproduct van ‘Mama Sranan’ kan gezien worden als de ‘Golden Triangle’ met als speelveld Rotterdam – Holland, New York – USA & Paramaribo – Suriname, in de vertegenwoordiging van: Rotterdam – Nederland”, vertelt de veelzijdige zanger verder.

Jazzvocalist, componist en songwriter Al Goodah is een gepassioneerde muzikant. Zijn kleurrijke repertoire put hij uit een rijk cultureel erfgoed van Zuid-Amerikaanse en Caribische invloeden gevarieerd van jazz, soul, funk en wereldmuziek. Goodah is de Surinaamse vertaling van zijn achternaam ‘Goedhart’ en ook zijn roepnaam. In Suriname werd je achternaam door vrienden vertaald naar het Surinaams en zo ontstond de naam Goodah. Al komt van zijn 2enaam ‘Alfred’.”Muziek is de meest gezonde voeding voor de ziel”, zo klinkt zijn spirituele levensader. Zijn inspiratie wordt gevoed door zijn levenservaring en dat van anderen, de omgeving en gebeurtenissen wereldwijd. Heel vaak krijgt hij plotseling een ingeving, dan pakt hij zijn telefoon en neemt de melodieën die bij hem binnenkomen op, ongeacht het tijdstip waarop dit gebeurt. Naderhand werkt hij de melodie uit en schrijft dan een tekst daaronder.

Voor Al Goodah is de pandemie Covid-19 als artiest niet gunstig. De snelle verspreiding en het aantal sterfgevallen wereldwijd ervaart hij als te zijn vreselijk. De omstandigheden waaronder mensen komen te overlijden is inhumaan, vanwege de afzondering en het isoleren van patiënten. Dit jaar 2020 besloot ik als artiest langzaam te starten met mijn muziek activiteiten, nadat ik in 2013 vanwege medische redenen was uitgevallen. Verlies van inkomsten voor onbepaalde tijd en het niet optimaal kunnen uitvoeren van mijn passie is geen prettig vooruitzicht. Het positieve hieraan is dat iedereen uit zijn comfortzone is gerukt en ervaart dat niets op deze wereld vanzelfsprekend is. Tijd voor bezinning dus!, geeft Al Goodah mee. Hij adviseert daarom ook iedereen, blijf Coronavrij en zorg goed voor jezelf. Neem tijdens de huidige Corona periode de tijd om goed over het leven na te denken en hoe je verdere invulling wilt geven aan je leven, maar vooral; heb elkaar lief en blijf elkaar stimuleren voor een beter Suriname en voor een betere wereld.

Het nummer ‘Mama Sranan’ herinnert hem zeker aan zijn geboorteland, Suriname vooral zijn zeer onbevangen jeugd met heel veel liefde, saamhorigheid, gezelligheid, sportief, waardevolle vriendschappen en brede sociale omgeving. De Oranjelaan, zijn geboorte plaats, was toen een hele gezellige buurt met meerdere sportgelegenheden zoals het Jeugdcentrum, Plein van twaalf mei….Etc. Dit allemaal heeft hem gevormd en gemaakt tot de man die hij vandaag mag zijn. Al Goodah blijft zich daarom ontwikkelen. ‘Mama Sranan’ is volgens hem een prachtig nummer met een mooie boodschap. Natuurlijk hoopt hij, dat het in de smaak valt bij de luisteraars en dat de boodschap goed overkomt. Hoe ‘Mama Sranan’ het verder zal doen laat hij over aan het oordeel van de luisteraars.