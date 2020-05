Waterkelder uit 18e eeuw ontdekt in Suriname

Naast de oude bakstenen waterput uit 1772 die onlangs in Suriname is ontdekt tijdens graafwerkzaamheden, is er nu ook een oude bakstenen waterkelder blootgelegd. De graafwerkzaamheden worden vericht t.b.v. de aan te leggen fundering voor de herbouw van het in 1996 afgebrandde monumentale pand van het Ministerie van Algemene Zaken aan de Henck Arronstraat no. 6. Het gaat om het oude woonhuis van Gouverneur Jan Nepveu.

Op de dag van de ontdekking van de waterput was er vlak ernaast een restant van een bakstenen muur gevonden. In eerste instantie werd gedacht dat het een fundering was van een oude paardenstal. Nader onderzoek bij verdere uitgraving heeft uitgewezen dat het gaat om een oude bakstenen waterkelder. De waterkelder werd gevoed met regenwater afkomstig van het dak, terwijl de put door grondwater.

De ontdekte put is de tweede bakstenen waterput die recentelijk is ontdekt tijdens graafwerkzaamheden voor de herbouw van het oud DNA-gebouw en Algemene Zaken. Voor aanvang van de graafwerkzaamheden was bekend dat de kans groot was dat er op het achterterrein van het DNA-gebouw een put gevonden zou worden en dat was ook het geval. De put komt voor op een oude perceelkaart uit 1772.