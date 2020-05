Uitspraak kort geding in zaak first lady vs Blokland op 27 mei

Op woensdagmiddag 27 mei aanstaande doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak in het kort geding dat is aangespannen door de vrouw van de president van Suriname, Ingrid Bouterse-Waldring. Dat kwam vanmorgen naar voren tijdens de zitting in Amsterdam.

Het kort geding is aangespannen tegen Dini Blokland (Ma Dini), die de first lady via sociale media beschuldigde van betrokkenheid bij een diamantroof. Daarbij zou een zwarte diamant van 320 karaat ter waarde van 80 miljoen dollar zijn ontvreemd.

Volgens de in Nederland woonachtige Blokland zou Ingrid Bouterse de diamant hebben verkocht in Dubai. Ingrid Bouterse noemt de beschuldiging ’belachelijk’ en spande een kort geding aan tegen Blokland.

Tijdens de zitting beweerde de advocaat van Dini Blokland, dat er achter het kort geding van Ingrid Bouterse een politiek belang zou schuilen. Over 10 dagen zijn er namelijk verkiezingen in Suriname.

De advocaat van de first lady, mr. Aroon Gonesh, reageerde hierop in felle bewoordingen en gaf aan dat partijpolitieke zaken in dit kort geding absoluut niet centraal staan. Centraal staan alleen de ernstige beschuldigingen van Blokland aan het adres van de first lady, aldus Gonesh.

