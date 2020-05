In auto doodgeschoten man is Braziliaan, sprake van liquidatie

Dit is de auto waarin een man donderdagmiddag 14 mei is doodgeschoten bij een appartementencomplex aan de Esselienstraat te Paramaribo. Het slachtoffer is vermoedelijk van Braziliaanse afkomst, meldt het Korps Politie Suriname zojuist. Hij zat op dat moment alleen in de personenauto.

Volgens Surinaamse media is er sprake van een executie of een liquidatie. Er zijn daarnaast onbevestigde berichten dat de man vermoedelijk lid zou zijn van een roofbende in de goudvelden en dat het gaat om een afrekening.

Het ontzielde lichaam van de overleden man vertoont ettelijke schotverwondingen en er zijn een aantal patroonhulzen ter plaatse aangetroffen. De juiste personalia van het slachtoffer is nog niet bekend bij de politie.

In verband met het onderzoek is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie het ontzielde lichaam van de man, door de politie in beslag genomen. Het voertuig is door een sleepwagen naar het politiebureau gebracht (foto) in belang van het verdere onderzoek.

De afdeling Kapitale Delicten van de politie is belast met het onderzoek meldt de politie.

Het lichaam van de man wordt weggedragen – foto Korps Politie Suriname (KPS)