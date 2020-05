First lady sleept Ma Dini Blokland voor de rechter in Nederland

De First lady van Suriname, mevrouw Ingrid Bouterse-Waldring, sleept Ma Dini Blokland voor de rechter in Nederland. De vrouw van de president van de Republiek Suriname heeft via haar advocaat in Nederland een kort geding aanhangig gemaakt.

Dit na aantijgingen van de in Nederland woonachtige Blokland, dat mevrouw Bouterse de hand zou hebben gehad in een roofoverval. Daarbij zou een zwarte diamant van 320 karaat ter waarde van US$ 80 miljoen zijn weggenomen bij Claudia Griffith, directeur van het Surinaamse diamantopkoopbedrijf Glomac NV.

Aroon Gonesh, advocaat van de First Lady bevestigt tegenover de redactie van Waterkant.Net dat het kort geding zal plaatsvinden op donderdag 14 mei aanstaande in de rechtbank Amsterdam. “Nu de onrechtmatige uitlatingen in de vorm van zeer zware beschuldigingen jegens mijn cliënte niet zijn gerectificeerd, ziet zij zich genoodzaakt deze zaak aan de rechter voor te leggen,” aldus de raadsman.

Deze beschuldigingen vinden volgens de advocaat geen enkele steun in het feitenmateriaal. Zij zijn bovendien beledigend, grievend en vormen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de First Lady waaronder haar eer en goede naam. De beschuldigingen tasten haar integriteit en geloofwaardigheid aan.

