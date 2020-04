First Lady neemt advocaat in Nederland in de arm na aantijgingen over roof van diamant

De vrouw van de president van Suriname, Ingrid Bouterse-Waldring, heeft een advocaat in Nederland in de arm genomen, na aantijgingen dat zij de hand zou hebben gehad in een roofoverval. Daarbij zou een zwarte diamant van 320 karaat ter waarde van US$ 80 miljoen zijn weggenomen bij Claudia Griffith, directeur van het Surinaamse diamantopkoopbedrijf Glomac NV.

Berichten daarover worden door Dini Blokland (Ma Dini) in deze video via social media verspreid. Volgens Blokland zou de First Lady de edelsteen daarna voor US$ 43 miljoen hebben verkocht in Dubai. Zij zou ook US$ 45.000 hebben willen investeren in Glomac NV en daarvoor de leiding in het bedrijf willen hebben.

Zowel First Lady Bouterse-Waldring als directeur Griffith verwijzen de aantijgingen aan het adres van de eerstgenoemde naar het rijk der fabelen. “Met de First Lady heb ik nooit gesproken over diamanten, wel over mijn bedrijf, maar over diamanten specifiek niet” zegt Griffith tegen het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De First Lady, die spreekt van belachelijke aantijgingen, laat aan het NII weten reeds een advocaat in Nederland in de arm te hebben genomen, waardoor Dini Blokland zich mag opmaken voor een proces. Blokland had in het verleden reeds beweerd dat president Bouterse een huis in het buitenland bezat, maar kon daarvan nimmer bewijzen overleggen besluit het NII.

De video waar het om gaat staat hier.