BOG blijft tijdens Covid-19 pandemie ook alert op Dengue

Het Bureau Openbare Gezondheid (BOG) houdt dwars door de Covid-19 pandemie ook Dengue nauw in de gaten. Het aantal dengue gevallen dat wekelijks wordt geregistreerd door de verschillende poliklinieken en ziekenhuizen vertoont een daling. “Maar wij blijven alert” zegt het BOG.

Vanuit BOG Nickerie zijn er begin deze week wel meldingen binnengekomen van positieve gevallen. Daar zal beleid op worden gemaakt. Maar vooralsnog in Paramaribo zou ik zeggen, niet alleen je handen wassen, maar houdt ook je omgeving schoon”, zei BOG-directeur Minouche Bromet. Zij adviseerde, nu de regens gestart zijn, alle waterhoudende zaken binnen en rondom woningen te ledigen.

Alhoewel er een daling is van het aantal positieve dengue gevallen en er wekelijks zeven positieve personen worden geregistreerd, blijft het BOG alert. In januari is er vanuit BOG alarm geslagen, omdat er een stijging was van dengue besmettingen. In Paramaribo, Wanica en een groot deel van Commewijne zijn daarna verschillende buurten bespoten. “In de tweede week van april zijn wij overgegaan van alarm- naar alert fase.”

Bromet zegt dat er bij de PAHO voor technische assistentie is gevraagd in het trainen voor resistentie bij de bespuitingen. “Want je kunt blijven spuiten, maar als de muskieten steeds terugkomen en dat kunnen we zien door onderzoek van de afdeling entomologie, moeten wij een ander plan uitzetten”, legde de BOG-directeur uit.