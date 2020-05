Grote belangstelling voor rondleidingen in plantenkassen LVV

De belangstelling voor rondleidingen in de plantenkassen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is groeiende. Op maandag 11 mei heeft een groep, geregistreerden, onder deskundige begeleiding informatie verkregen over de diverse teelttechnieken. De rondleidingen vinden dagelijks plaats op het hoofdkantoor van het ministerie.

LVV heeft altijd bezoek gehad van scholen, maar ook verenigen en andere groepen die belangstelling hadden voor trainingen, rondleidingen, demonstraties en adviezen. LVV-minister Rabin Parmessar heeft vanaf zijn aantreden zich ingezet om het ministerie nog meer voor het voetlicht te brengen. De voorlichting is opgeschroefd en de gemeenschap wordt steeds gestimuleerd een eigen moestuin op te zetten. De uitbraak van het Covid-19 virus heeft dit idee verder versterkt, meldt het ministerie.

De Surinaamse samenleving ziet steeds meer in hoe nuttig het is om zelfvoorzienend te zijn. Het is te merken aan de aanvragen die binnenkomen voor informatie betreffende de diverse teelttechnieken en aankoop van plantmateriaal. Op het hoofdkantoor alsmede op alle ressort en rayonkantoren van het ministerie in Suriname zijn in opdracht van de bewindsman, plantenkassen opgezet waarbij verschillende teeltechnieken toegepast zijn. De sierteelt in kassen is ook meegenomen in het geheel.

Het aanschouwen en aanleren van de diverse plantmethoden werkt aanstekelijk, waardoor de vraag naar plantmateriaal voor het opzetten van een eigen moestuin wordt vergroot. Ook hierin voldoet het ministerie van LVV. Er is een verhoogde aanmaak van groente- en fruitplantmateriaal, deze worden tegen een zeer lage prijs te koop aan geboden op alle kantoren van het ministerie.

Een ieder die belangstelling heeft in het bezichtigen en vergaren van kennis over de diverse teelttechnieken, kan contact opnemen met het ministerie van LVV. Vanwege de versoepeling van de Covid-19 maatregelen kunnen thans groepen van maximaal vijftien personen een rondleiding krijgen, meldt LVV.