Dominicaanse man overleden na zwaar verkeersongeluk in Suriname

Bij het zware verkeersongeluk dat donderdag, iets na middernacht rond 00.15u aan de Kwattaweg plaats vond, is een Dominicaanse man overleden. Het slachtoffer was zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is kort daarna overleden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat alle vier inzittenden van Dominicaans afkomst zijn. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder die niet over een rijbewijs beschikt, onder invloed van alcohol verkeerde, toen het ongeval gebeurde.

De personenauto waar ze in zaten reed met een vrij hoge snelheid over de Kwattaweg reed richting Munder. Op een bepaald moment haalde de bestuurder een voorrijder in. Bij het terugkomen op de rijbaan, verloor hij de controle over het stuur en knalde tegen een schutting.

De schade is enorm zoals op de foto hierboven en onderin het filmpje te zien is:

Meerdere gewonden bij zwaar eenzijdig verkeersongeval aan de Kwattaweg. Meerdere gewonden bij zwaar eenzijdig verkeersongeval aan de Kwattaweg. www.waterkant.net voor meer info. Posted by Waterkant.Net on Wednesday, 13 May 2020