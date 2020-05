Banner van billboard VHP-kandidaat Reshma Mangre gestolen

In Suriname hebben kwaadwilligen of politieke tegenstanders het weer gemunt op verkiezingsmateriaal van de VHP. Dit keer werd een grote banner uit een billboard van VHP-kandidaat Reshma Mangre gestolen. De desbetreffende uiting staat op de hoek van de Tout Lui Faut Kanaalweg en de Martin Luther Kingweg tegenover de Zondagsemarkt.

Donderdagmorgen kwam Mangre erachter dat het doek dat aan een houten billboard was bevestigd, eraf is gehaald en is gestolen. In een gesprek met Waterkant.Net zegt Mangre het te betreuren dat er door sommigen op deze manier campagne voor de Surinaamse verkiezingen gevoerd wordt.

Ze noemt het frappant en een gerichte actie dat juist haar banner is gestolen. Vlakbij haar haar uiting staat namelijk ook een billboard en wel die van NDP’er Rossellie Cotino. De NDP banner is gek genoeg niet wegeghaald.

Mangre is naar de politie van Livorno gestapt en heeft daar aangifte gedaan. De zaak is in onderzoek.

Gisteren was het ook al raak. Toen werd een banner van VHP kandidaat Soeshma Bahadoer vernield. Toen ze deze aan het herstellen was werd ze geïntimideerd door een man, die dreigde de banner te verwijderen en haar man dood te schieten: