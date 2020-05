Man dreigt VHP’er dood te schieten en VHP bord te vernielen

Met nog 12 dagen te gaan laait de verkiezingsstrijd op. Dat merkte ook VHP DNA kandidaat Soeshma Bahadoer woensdag. De vrouw en haar gezin werden bedreigd door een voor hen onbekende agressieve man. Dit gebeurde toen ze woensdagmiddag bezig waren met herstelwerkzaamheden aan een vernield VHP billboard van haar, in het district Para.

Bahadoer, die een vergunning heeft van de DC om de borden te plaatsen met de tekst ‘A Kondre Fasi, Bika A Moni Lasi’, merkte woensdagmorgen op dat een van haar borden vernield was. In eerste instantie dacht ze dat takken van een gevallen boom het bord vernield hadden, maar al gauw bleek dat het moet gaan om vernieling door kwaadwilligen.

“Het doek is precies en alleen gescheurd op de plek waar het nummer van de lijst waarop ik sta, te zien is. Het komt dus niet door de boom, maar is waarschijnlijk opzettelijk vernield door kwaadwilligen of misschien politiek tegenstanders” zegt Bahadoer tegen Waterkant.Net.

Terwijl zij en haar gezin bezig waren met de herstelwerkzaamheden stopte een Ford Ranger vlakbij hen, waaruit een voor hun onbekende man stapte die ook onderaan op de video te zien is. Hij begon direct te schelden en te dreigen dat hij het bord zou vernielen. Bahadoer had op dat moment geen idee waar het over ging. De intimiderende man mompelde iets van de gevallen boom, maar daar had Bahadoer verder niets mee te maken.

Omdat de zaak escaleerde besloot zij te stoppen met filmen en de politie te bellen. De agressieve man ging echter verder. Hij wilde vechten en dreide de hele banner weg te scheuren. Ook dreigde hij haar man dood te schieten, zegt Bahadoer. Dit is niet gefilmd, maar omdat de politie aan de andere kant aan de lijn was konden ze die bedreigingen ook zelf horen.

Toen ze al klaar was met de herstelwerkzaamheden, besloot Bahadoer zelf naar het politiebureau te gaan. Ze heeft daar aangifte gedaan wegens bedreiging en hoopt dat de man snel opgepakt kan worden. “Hij is goed in beeld gekomen zoals hieronder te zien is, dus het zal niet moeilijk zijn om te achterhalen wie het is” aldus de politica.

Op haar Facebook pagina schreef ze woensdag: “Sranang mang…luku dja!! Zo bang is paars voor de VHP. Ma unu no frede no wan millimeter!! Deze man gaat tekeer, bedreigt mij en gaat mijn banner verwijderen. Laat hij het doen. !! Dan zal hij voelen hoe sterk de VHP is!!“

