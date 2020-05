‘Mensen komen illegaal naar Suriname om vakantie te vieren in quarantaine’

Het probleem van illegaal in Suriname aanwezige mensen is nog steeds groot. Dat bleek woensdag op de persconferentie van het COVID-19 management team. Van de 509 mensen die nu in quarantaine zitten, zijn meer dan 100 mensen illegaal in Suriname.

Volgens kolonel Jerry Slijngaard is gebleken dat veel van deze mensen de coronaproblematiek zelfs als een soort vakantie zien waarbij ze gratis onderdak, eten en drinken in een mooie quarantaine ruimte zullen krijgen in Suriname. Dat is heel ernstig, ook vanwege het besmettingsgevaar aldus Slijngaard.

Op de persconferentie werd ook duidelijk dat mensen nog steeds de gesloten Surinaamse grenzen met de zogenaamde houten SK boten overgaan, om mensen te transporteren bijvoorbeeld uit Guyana. Daarbij zijn er ook prostituees die hun diensten op de boten zelf aanbieden.

Ook uit Brazilië en specifiek Belèm dreigt ernstig gevaar, omdat er daar een enorme groei van besmettingen is. In Brazilië zijn in totaal nu meer dan 12.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er zijn 188.385 bevestigde besmettingen bekend.

Vanuit Belèm vindt een ware exodus plaats, waar ook mensen tussen zitten die via schoeners en daarna dan de SK boten Suriname proberen te bereiken zegt Slijngaard.