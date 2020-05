VIDEO: Vier gewonden bij zwaar eenzijdig ongeval aan de Kwattaweg

Bij een zwaar eenzijdig verkeersongeval iets na middernacht rond 00.15u aan de Kwattaweg ter hoogte van de Ramdasstraat, zijn vier personen gewond geraakt.

Waterkant verneemt dat de personenauto met een vrij hoge snelheid over de Kwattaweg reed richting Munder. Op een bepaald moment haalde de bestuurder een voorrijder in. Bij het terugkomen op de rijbaan, verloor hij de controle over het stuur en knalde tegen een schutting.

Een persoon raakte bekneld in het voertuig. Het Korps Brandweer Suriname werd ingeschakeld om het slachtoffer te bevrijden. Bij aankomst was de persoon reeds bevrijdt door omstanders. De manschappen van de brandweer hoefden niet op te treden. Zij verleenden assistentie aan het ambulancepersoneel.

Er werden twee ambulances ingezet om de slachtoffers te vervoeren naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. De ravage aan de schutting is enorm. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Hieronder een filmpje van de situatie ter plaatse:

