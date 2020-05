Vandaag repatriatie naar en van Guyana

Een groep van 28 personen uit Suriname, die in buurland Guyana gestrand is, komt vandaag terug. Dat zal gebeuren via de Canawaima veerverbinding meldt Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR). Daarbij zullen ook Guyanese ingezetenen, die gestrand waren in Suriname, teruggebracht worden naar huis.

De repatriatie vanuit Guyana zou in eerste instantie op 11 mei plaatsvinden. Dit werd echter op verzoek van de diplomatie in Guyana uitgesteld en verschoven naar donderdag 14 mei. Zoals de Surinaamse protocollen voorschrijven zullen al deze personen voor veertien dagen in overheidsquarantaine worden geplaatst.

In Guyana zijn er inmiddels 113 positieve COVID-19 gevallen geregistreerd. 10 mensen zijn in het buurland reeds overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Bij het ander grensgebied is er door Frans-Guyana toestemming verleend om Franse ingezetenen richting huis te vervoeren. Vanwege het grote aantal personen dat terug wil naar Frans-Guyana, zal het veer meerdere keren moeten varen. De eerste vaart was afgelopen dinsdag 12 mei 2020. Op verzoek van Suriname zullen ook personen uit Frans-Guyana met de veerboot naar Suriname worden gehaald.