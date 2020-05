Uitbetaling van salarissen en vakantiegelden aan FAI-personeel

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Financiën hebben de uitbetaling van de salarissen en het vakantiegeld van het personeel van bananenbedrijf FAI N.V. gerealiseerd. De vakantiegelden zouden in maart uitbetaald moeten worden en de afgelopen maand is er veel communicatie geweest tussen het ministerie van LVV en Financiën hieromtrent. Na het administratief proces is het geld gestort op de rekeningen van het personeel van FAI N.V.

De werknemers van FAI worden betaald volgens een prestatiesysteem. Dit houdt in dat het basissalaris wordt aangevuld met een prestatiecomponent. Minister Parmessar vraagt een ieder van het bedrijf, begrip voor de verlate uitbetaling maar hij doet er alles aan dat elke werknemer krijgt waarop men recht heeft. De salarissen maken 35% deel uit van de operationele kosten van het bedrijf. Hiernaast moet er ook betaald worden voor diverse inputs z.a. mest, verpakkingsmateriaal, onderhoud van de kabelbanen en de bespuiting en besproeiing met landbouwvliegtuigen.

De overheid van Suriname heeft een aantal jaren geleden besloten het bedrijf te privatiseren. Echter is nu gebleken dat dit niet heeft geresulteerd in het gezond krijgen van het bedrijf. Het Belgisch bedrijf UNIVEG die het management voerde, is plotseling vertrokken met achterlating van torenhoge schulden en achterstallige betalingen aan het personeel. Thans is het bedrijf weer in handen van de Overheid, die het op zich heeft genomen om het bedrijf draaiende te houden en verder te ontwikkelen. We kunnen onze Surinaamse werknemers niet in de steek laten, zegt minister Rabin Parmessar.

Het COVID 19 virus heeft mensen bewust gemaakt hoe belangrijk veilig geteeld voedsel is en er is een positieve groei waar te nemen. De vraag hiernaar en in banaan neemt steeds meer toe. LVV heeft daarom samen met de private sector vanaf het begin ingespeeld in de voedselvoorziening en er is belangstelling voor onze groente en fruit. Vanuit de regio is ondermeer bij Trinidad een toenemende trend waar te nemen.

Rond eind februari heeft de minister van LVV met enkele stakeholders in de agrarische sector een bezoek gebracht aan Barbados en na een relatief korte periode, t.w. 01 mei 2020, zijn er containers met bananen verscheept naar het eiland. De nieuwe markt van Barbados is aantrekkelijk en er zijn goede afspraken gemaakt. Vanwege COVID 19 kunnen zaken echter nog niet goed ter hand worden genomen, we waren anders verder gevorderd zegt minister Parmessar. Belangrijk is dat het e.e.a. nu begint te lopen.

In de afgelopen maanden heeft FAI het geld nog niet kunnen opbrengen om het e.e.a. te kunnen uitvoeren. Er zijn veel achterstanden, de afzetmarkten zijn verwaarloosd, niet betaalde claims en met het managementteam zijn deze kwesties op een rij gezet. Stap voor stap lukt het om zaken te kunnen realiseren. De minister is trots en heeft vertrouwen in het lokaal management en de overige medewerkers. Er is knowhow in Suriname. Door open en transparante communicatie met de opererende vakbonden en de medewerkers binnen het bedrijf, hoopt de minister dat een ieder goed is ingelicht en open staat voor de transformatie van het bedrijf, die sinds kort is ingegaan.

De bananenaanplant wordt gestaag opgevoerd en er worden ook al andere gewassen geplant zodat het bedrijf zich weerbaar kan maken tegen de klimaat- en marktinvloeden.

Binnen niet al te lange tijd en met de ondersteuning van het managementteam, het personeel, de vakbonden van FAI. N.V. en vooral de Regering hoopt minister Rabin Parmessar dat dit bedrijf wederom een bedrijf wordt om trots op te zijn.