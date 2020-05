Vrouw ‘vliegt’ met auto in trens na aanrijding in Commewijne

De bestuurster van deze personenauto is vanmiddag rond 12.45u met haar auto in de trens op de hoek van de Bakapasie- en Engelbrechtweg in Suriname ‘gevlogen’, nadat zij in botsing kwam met een andere auto.

Naar Waterkant verneemt reed de bestuurster over de Engelbrechtweg en verleende geen voorrang op de hoek aan het aankomend voertuig die over de Bakapasieweg reed. Het aankomend voertuig werd ook bestuurd door een vrouw. De botsing was zo hevig dat de benadeelde met haar auto tegen een boom knalde.

Beide bestuursters raakte gewond en zijn per ontboden ambulance afgevoerd voor medische behandeling. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Hieronder nog een foto waar de schade aan het voertuig van de benadeelde beter te zien is.