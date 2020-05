Nog veel onduidelijkheid over dood aangetroffen mannen te Republiek

Dit zijn de twee mannen die gisteren in Suriname dood werden aangetroffen op een terrein achter een woning op Republiek. Het gaat om de 53-jarige Izaak Bruinhart en zijn 40-jarige neef Germain Derby. De twee mannen die naast elkaar wonen, waren zondag van huis gegaan. Daarna is er niets meer van ze vernomen.

Er is nog veel onduidelijkheid over hun dood vertelde een nicht van de twee vanmorgen aan de redactie van Waterkant.Net. Ze gaf aan dat haar tante het bericht kreeg, dat een voertuig van de neef sedert zondag voor het perceel van de tante stond. De tante nam vervolgens contact op met de beheerder van het huis naast haar, met de vraag of hij de twee mannen gezien had.

Omdat de mannen sedert zondag niet gezien waren nam hij contact op met de politie. Dinsdagmiddag werden de lichamen van de twee mannen door buurtbewoners ontdekt, bij een kreek achter een woning te Republiek. De lijken hadden een schotwond aan het hoofd en waren in staat van ontbinding.

De familie is in shock na het voorval en heeft geen idee wat tot de dood van de mannen heeft geleidt. Het wachten is op het onderzoek van de Surinaamse politie. Naar verluidt zullen vandaag de familieleden worden verhoord.