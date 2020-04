Minister en dc bezoeken door wateroverlast getroffen gebied in Wanica

In Suriname is afgelopen weekend weer flink wat regen gevallen en dit heeft op diverse plaatsen geleidt tot wateroverlast. Grote delen van Paramaribo liepen onder water. Ook in het district Wanica, bijvoorbeeld te Lelydorp, was dat het geval. Een delegatie van de Surinaamse overheid ging zondag direct ter plaatse.

De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie Vijai Chotkan en de Districtscommissaris (dc) van Zuid-Oost Wanica Audrey Hankers, gingen langs enkele gebieden die onder water stonden om zich te oriƫnteren.

Samen met een aantal deskundigen is gekeken naar de afwatering en mogelijke oplossingen voor het probleem. Ook een aantal bewoners die last hebben van het hoge water werden bezocht door de minister en de dc, zoals op bovenstaande foto te zien is.

