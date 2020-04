Bende die duizenden schildpadden eieren illegaal raapte aangehouden

De politie in Suriname heeft afgelopen week drie mannen aangehouden die ervan verdacht worden illegaal schildpad eieren te hebben geraapt. Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om duizenden krapé eieren.

De eieren van met name de krapé, de soepschildpad, worden beschouwd als delicatesse en traditioneel in vooral Azië als libido vergrotend gezien. Het is echter ten strengste verboden om eieren van zeeschildpadden te rapen, nesten leeg te halen, te verstoren, te vernielen of eieren te verhandelen.

De 51-jarige Iwan T. is in verband hiermee op zaterdag 18 april aangehouden door de recherche van Regio Oost. Hij wordt ervan verdacht illegaal krapé eieren te hebben geraapt in vereninging met de verdachten Stefano J. (31) en Refano H.(22).

Refano en Stefano waren een dag eerder aangehouden en opgesloten. Iwan.T. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ook door de politie in verzekering gesteld.

Volgen de politie zijn in deze zaak 38 zakken met krape eieren in beslag genomen. Elke zak was gevuld met 500 eieren meldt het KPS. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de politie overgegaan tot de vernietiging van de eieren. Deze noodzakelijke handeling vond plaats in samenwerking met leden van ‘Lands Bosbeheer (LBB).