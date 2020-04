Gouden huwelijk voor echtpaar Atmowiredjo-Modiwirijo

Ponimin Atmowiredjo en Painah Modiwirijo hebben in het weekend hun gouden huwelijk herdacht te midden van hun kinderen, kleinkinderen en overige familieleden. Het gouden echtpaar heeft bezoek ontvangen van het commissariaat Wanica Zuid-Oost, waaronder districtscommissaris Audrey Hankers. De districtscommissaris heeft de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk overhandigd namens de president en first-lady van Suriname aan het jubilerend echtpaar.

Meneer Ponimin Atmowiredjo zag het levenslicht op 18 januari 1951 in het district Commewijne. In zijn loopbaan heeft hij zijn krachten gegeven aan verschillende bedrijven waaronder Combe Bazaar, Kersten en Devnan Agencies. Als laatst gaf hij zijn krachten aan het s’Lands Hospitaal alwaar hij met vervroegd pensioen ging. Zijn hobby’s waren voetballen en dansen.

Mevrouw Painah Rinia Modiwirijo zag het levenslicht op 15 september 1954 in het district Suriname nu Wanica. Naast te zijn de motor van het gezin had zij ook haar krachten gegeven aan de verkoop op de Surinaamse woensdag- en zondagmarkt te Nieuwe Grond nu geheten Covezomag. Haar hobby was ook dansen.

Het echtpaar heeft zelf voor elkaar gekozen. Ze gaven elkaar het ja woord op 24 april 1970 in het district Suriname. Uit dit huwelijk zijn er 5 kinderen geboren waaronder 4 dochters en 1 zoon. Daarnaast heeft het echtpaar 9 kleinkinderen en 3 achter kleinkinderen. Op sociaal en cultureel gebied mag vermeld worden dat zij de Chajaatad Dun – Jaa Islam moskee bezoeken.

Bij het bezoek was de districtscommissaris vergezeld van de onder bestuursopzichter S.Santaris. Bekijk hieronder meer foto’s:

Huwelijks jubileum in het ressort Lelydorp.Proficiat aan het echtpaar Atmowiredjo – Modiwirijo. Te midden van hun… Posted by BIC Wanica Zuid-Oost on Sunday, 26 April 2020