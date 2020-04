Straten onder water na hevige regenval in Suriname

Delen van Paramaribo stonden vanmiddag weer blank, na hevige regenval de afgelopen nacht en ochtend. In Paramaribo zou het negen uren onafgebroken hebben geregend. Op Facebook ‘regent’ het ook foto’s van diverse ondergelopen straten in de hoofdstad, maar ook bijvoorbeeld te Lelydorp.

Vorige week was het ook al raak maar dan in een ander deel van Suriname. Volgens de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) had het binnenland te kampen met zware regenbuien door een storing in de atmosfeer.

Hierdoor liep Benzdorp langs de Lawarivier in het district Sipaliwini, onder water: