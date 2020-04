Zondag 26 april voorlopig laatste ‘Krabudag’ van Avenue Nine in Rotterdam

De bekende Krabudag van Avenue Nine in Rotterdam zal aanstaande zondag voorlopig voor de laatste keer gehouden worden. De reden hiervoor is dat krab vanuit Suriname en zelfs ook in Nederland veel schaarser wordt door de coronacrisis. Dat zegt Miquil Tjon Kon Fat van het restaurant in een gesprek met Waterkant.

Hij betreurt het en zegt: “Het is jammer dat wij door de coronacrisis moeten stoppen met iets dat mensen zo blij maakt. Onze krabu bracht mensen in gedachte terug naar Suriname en dat is in deze aparte tijd net wat mensen nodig hebben.”

Omdat de import voor een groot deel stilligt en Avenue Nine gebruik maakt van krabben uit Noorwegen en Suriname, wordt het in de nabije toekomst moeilijker om de beste kwaliteit te blijven bieden. Miquil staat juist voor die kwaliteit.

Tjon Kon Fat wijst erop dat dit besluit één van velen is die hij heeft moeten nemen om de coronacrisis goed door te komen. “We organiseren momenteel vooral Nasidagen, Bamidagen en Rotidagen. Die maaltijden bezorgen wij in Rotterdam, Den Haag en soms zelfs helemaal in Amsterdam tot aan de deur, zodat mensen lekker thuis van onze maaltijden kunnen genieten.”

“Het is zeer interessant om voor de Surinaamse gemeenschap te koken. Ik kan nu al een boek schrijven over mijn ervaringen tot nu toe bij Avenue Nine. De challenge is dat bijna elke Surinamer weet te koken en daardoor ook gewend is aan een typische smaak. Het is ons keer op keer gelukt die smaak te overtreffen.

We streven ernaar dit niet alleen te doen bij de speciale gerechten die we aanbieden, zoals krabu, bokking met gele erwten of een pom. De laatste weken kwamen er steeds meer mensen bij ons met de vraag of we nasi of bami hebben. Ook bij deze gerechten staan we voor dezelfde challenge en die zijn we met vertrouwen aangegaan.”

Miquil hoopt na de crisis weer te starten met het verkopen van krabu. “De Krabudag is toch een beetje ons kindje. Wij hebben hierdoor zoveel mensen mogen ontvangen in onze eigen knusse huiskamer Avenue Nine. We kunnen niet wachten om ze weer te laten genieten van onze krabu.”

