Biza gestart met drukken voorzijde oproepingskaarten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is op maandag 20 april op het Centraal Bureau voor Burgerzaken gestart met het drukken van de voorzijde van de oproepingskaarten. Dit gebeurt onder toezicht van het Korps Politie Suriname. Het Onafhankelijk Kiesbureau is in kennis gesteld over de start. Volgens planning zullen alle oproepingskaarten op 26 april bedrukt zijn aan de voorzijde. De achterzijde is al eerder bedrukt.

Soebhas Bachoe, coördinator van de werkgroep Oproepingskaarten, heeft in bijzijn van een vertegenwoordiger van het bestuursressort Boven-Coppename van het district Sipaliwini het startsein gegeven. Hij geeft aan dat zonder een vertegenwoordiger van de desbetreffende districtscommissariaat, de dozen met oproepingskaarten niet worden opengemaakt. Het is belangrijk dat een vertegenwoordiger erbij is ter controle.

Nadat de vertegenwoordiger van het commissariaat Boven-Coppename de bestellerslijst heeft gecontroleerd en de kleur (groen), kwamen met een druk op de knop de eerste volledig bedrukte oproepingskaarten uit de printer. De Surinaamse oproepingskaarten zullen per district van kleur verschillen. Zo zijn de oproepingskaarten voor Paramaribo rood, Wanica blauw, Nickerie zwart, Coronie bordeaux, Saramacca bruin, Commewijne paars, Marowijne oranje, Para geel, Brokopondo grijs en Sipaliwini groen.

Op basis van 385.000 kiesgerechtigden is de opdracht gegeven om 422.000 oproepingskaarten te produceren. Dit is ongeveer tien procent meer dan het aantal kiesgerechtigden. Per district is er rekening gehouden met een risico factor van 1%. De redenen hiertoe zijn: mis-/her prints, uitprinten van duplicaten tijdens de periode van de colportage tot de dag voor de stemming en uitschrijven van duplicaten door de stembureau voorzitter op de dag van de verkiezingen. De distributie van de oproepingskaarten aan kiesgerechtigden is gepland voor eind april.