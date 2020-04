VIDEO: Erehaag voor overleden zanger Kishen Bholasing

Op zaterdag 18 april vond in Rotterdam de crematie plaats van de Hindoestaanse zanger Kishen Bholasing. Hij overleed vorige week aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Aan de singel van het Crematorium Hofwijk in Rotterdam werd er een speciale erehaag gevormd.

Vanwege de strikte coronamaatregelen kon de uitvaart maar door een handjevol directe naasten worden bijgewoond. Vandaar dat door de familie werd opgeroepen een erehaag langs de singel te vormen, waarbij mensen op gepaste afstand nog de laatste eer konden bewijzen aan de zanger.

Rond 15.00u werden in de regen bloemen op de auto geplaatst, zoals te zien is in onderstaande live video. Kishen, die slechts 35 jaar oud is geworden, werd daarna in besloten kring gecremeerd.

