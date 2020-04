Racende pick-up bestuurder rijdt elektriciteitsmast kapot in Paramaribo-Noord

Zaterdagavond was het weer raak tijdens de avondklok. De bestuurder van deze pick-up reed rond 21.00u een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan de Florastraat nabij de hoek met de Cocoslaan kapot. Daarnaast reed hij ook een palmboom omver.

Volgens omstanders reed de bestuurder met een vrij hoge snelheid over de weg. Op een gegeven moment verloor hij de controle over het stuur en kwam tegen de mast aan. Hierdoor brak de mast in tweeën en lagen kabels op straat.

De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Technici van de EBS zijn momenteel op de locatie om de aangerichte schade te herstellen.