Hindoestaanse zanger Kishen Bholasing (35) overleden aan gevolgen coronavirus

In Nederland is de Hindoestaanse zanger Kishen Bholasing vandaag op 35-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Op 22 maart werd door zijn familie bekend gemaakt dat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

Kishen werd opgenomen in het ziekenhuis om te herstellen. Vanmorgen werd echter bekend dat hij de strijd tegen het COVID-19 virus niet heeft gewonnen. De bekende baithak gana zanger is slechts 35 jaar geworden.

De Hindoestaanse muziekwereld heeft geschokt gereageerd op zijn dood. “Woorden schieten tekort kan het niet geloven dat je er niet meer bent.¬†De hemel is weer een ster rijker. Zoveel mooie momenten samen uitgaan zingen overal. Ik ga je missen broertje” aldus zijn goede vriend Vijay Mitrasing.

Kishen laat een vrouw en twee kinderen achter.