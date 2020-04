Diamanten huwelijk voor echtpaar Kromopawiro-Martowitono

Kasbie Kromopawiro en Wakinem Martowitono hebben afgelopen vrijdag hun diamanten huwelijk herdacht. Het diamanten echtpaar heeft bezoek ontvangen van het commissariaat Wanica Zuid-Oost, waaronder districtscommissaris Audrey Hankers. De districtscommissaris heeft de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk overhandigd namens de president en first-lady van Suriname aan het jubilerend echtpaar.

Meneer Kasbie Tambar Kromopawiro is geboren in het district Suriname op 2 oktober 1930. In 1948 begon hij te werken bij het ministerie van Openbare Werken tot aan zijn pensionering. Zoals velen is hij ook een trouwe supporter geweest van de Surinaamse S.V. Madura.

Mevrouw Martowitono Wakinem is geboren op 15 oktober 1945 in het district Suriname. Zij had de zorg over het gezin en werkte ook daarnaast als huishoudster. Het huwelijk werd gearrangeerd en voltrok zich op 10 april 1960 in het toen voormalig district Suriname nu het district Wanica.

Uit dit huwelijk zijn er 4 kinderen geboren ( 2 zonen en 2 dochters ), met daarnaast ook 6 kleinkinderen en 2 achter kleinkinderen. Op sociaal cultureel gebied is het echtpaar lid van de Rukun Islam Sedjati moskee.

Bij het bezoek was de districtscommissaris vergezeld van de districtssecretaris Rinia Sarman en de adjunct-districtssecretaris Astrid Wengo.