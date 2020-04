Jongeman verhangt zich en laat briefje ‘help 115’ achter

Een 27-jarige jongeman heeft zich afgelopen week in zijn woning in Paramaribo verhangen. Hij liet daarbij een briefje achter met daarop de tekst: ‘help 115’.

De 27-jarige heeft zich verhangen aan een kolom in de wasruimte met het touw van een hangmat die daar was gebonden. Hij had het touw van de hangmat losgemaakt.

Een vriend die op bezoek ging bij de jongeman heeft de brief bij de deur aangetroffen en de politie ingeschakeld. De wetsdienaren in Suriname gingen ter plaatse en troffen toen de 27-jarige hangend aan het touw aan.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast. Het motief van zijn daad is onbekend. Vermoedelijk had de jongeman relatieproblemen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam afgestaan aan de familie.