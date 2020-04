Regering Suriname bespreekt aanpak coronavirus met districtscommissarissen

Afgelopen weekend heeft de regering van Suriname samen met het NCCR en het COVID-19 Managementteam een onderhoud gehad met de districtscommissarissen (dc’s). Dit in het kader van de verlenging van de maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling roept eenieder op zich te houden aan de genomen maatregelen. Hij kreeg de volgende input van de dc’s:

In het district Para is het op enkele berichten na goed gegaan. In verband met de paasdagen wilden vele mensen richting de recreatieoorden trekken. Door de huidige maatregelen heeft het commissariaat een bericht doen uitgaan om vanwege de partiële lockdown liever niet te komen richting de recreatieoorden. “De mensen hebben zich eraan gehouden. Ik denk dat ons bericht een preventieve werking heeft gehad. In de avonduren is het stil. Niemand gaat langs, met uitzondering van essentiële diensten die vanwege hun werkzaamheden wel over straat moeten zijn”, schetst dc Armand Jurel van Para de situatie in zijn district. Met de politie aldaar is de afspraak gemaakt dat indien het te druk wordt bij winkels, zij tactisch optreden en de mensen vooral wijzen op de sociale afstand en dat per keer vijf personen in de winkel toegelaten mogen worden.

“In het bestuursressort Boven Suriname zijn een aantal maatregelen getroffen, die door de regering en het COVID-19 team genomen zijn, onze lodges zijn afgesloten en we laten geen toeristen toe in het gebied. Aan bushouders die personen vervoeren is gevraagd om maar een derde van het aantal personen te vervoeren per keer. De dorpsleidingen en het Traditioneel Gezag zijn opgeroepen om met hun dorpsgemeenschappen te kortsluiten om de maatregelen na te leven”, laat dc Humphry Jeroe van Boven Suriname weten. Indien er sterfgevallen zijn in het gebied is gevraagd om bij dede oso’s rekening te houden met de sociale afstand en niet meer dan 10 personen bij elkaar te hebben.

Vanuit het commissariaat is aan de autoriteiten gevraagd dat er een screening komt te post Klaaskreek. Iedereen die in het gebied komt moet volgens de burgervader gescreend worden. Voor de politiepost Atjoni is gevraagd om versterking. Niet alleen in de vorm van meer politieagenten, maar ook militairen.

Hoewel in groten getale gehoor wordt gegeven aan de maatregelen, blijft de situatie bij de grensposten een heet hangijzer zegt minister Dikan. “De grenzen zijn gesloten maar de controleposten worden omzeild, waardoor mensen toch illegaal ons land binnenkomen. Wij zijn daarom ook bijeen gekomen om te bekijken hoe beter gehoor gegeven kan worden aan de sluiting van de grenzen en de partiële lockdown”, laat de RO-minister weten.