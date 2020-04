Lichaam van man die van Bosje brug sprong aangetroffen

De politie in Suriname heeft zojuist het lichaam van een persoon in het water aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het stoffelijk overschot rond 09.00u onderaan de Bosje brug is aangetroffen zoals op de foto te zien is.

Het vermoeden bestaat dat het gaat om het lichaam van een man die deze week van de Bosje brug zou zijn gesprongen. Zijn voertuig werd maandagmiddag rond 15.00u onbeheerd aangetroffen op de Surinaamse Wijdenboschbrug. De bestuurder was nergens te bekennen.

Later meer.