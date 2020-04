‘Suriname was niet klaar voor onafhankelijkheid’

Suriname werd in 1975 onafhankelijk, maar volgens de Nederlandse oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk was het land daar nog niet klaar voor. “Geen enkel land is daar ooit klaar voor”, vertelt hij in zijn onlangs verschenen boek.

Volgens de oud-minister hebben de Nederlanders als koloniale machthebber enorm huisgehouden in het land. “Het was een Nederlandse constructie. De grenzen waren door Nederland bepaald, de bevolkingssamenstelling was het resultaat van koloniale opstelling” aldus Pronk tegen NPO Radio.

“De bestuurlijke capaciteit van Suriname was gering. Het land was niet in staat om zelf de democratie te dragen en de economie op gang te brengen. Daar maakte men zich zorgen over. En die zorgen waren terecht”, vertelt Pronk.

Hij gaat ook in op de etnische tegenstellingen in Suriname. Die waren volgens het gevolg van de Nederlandse opstelling. “Wij hadden daar tot slaaf gemaakte Afrikanen, mensen uit India en Java naartoe gebracht. De niet ge√Įntegreerde samenleving was onze schuld” aldus de oud-minister in zijn boek.