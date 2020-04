Nieuwe boek ex-minister Pronk: ‘Suriname, van wingewest tot natiestaat’

Vandaag is verschenen ‘Suriname: van wingewest tot natiestaat’ het nieuw boek van de Nederlandse oud minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk. Hierin schetst hij de rol van Nederland bij de onafhankelijkheid van Suriname en tegen welke dilemma’s de betrokken politici aanliepen.

Suriname was bijna driehonderd jaar een kolonie van Nederland. De grenzen, de bevolkingssamenstelling en de economie werden door Nederland bepaald. De gevolgen daarvan deden zich gelden tot na de onafhankelijkheid in 1975. Nederland kon en mocht zich niet onttrekken aan haar verantwoordelijkheid.

Eén van die politici die nauw bij de onafhankelijkheid betrokken was, was Pronk zelf. Hij was destijds minister van ontwikkelingssamenwerking op het moment dat Suriname onafhankelijk werd.

In dit boek schetst hij de manier waarop met die verantwoordelijkheid is omgegaan, de beslissingen die genomen werden, de fouten die gemaakt zijn en zijn eigen rol hierin.