Voertuig onbeheerd op Bosje brug, bestuurder vermoedelijk gesprongen

In Suriname is er mogelijk weer sprake van een brugspringer. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er een voertuig, op maandagmiddag rond 15.00u, onbeheerd is aangetroffen op de Wijdenboschbrug. De bestuurder was nergens te bekennen.

De autoriteiten houden er serieus rekening mee dat de man hoogstwaarschijnlijk vanaf de Bosje brug de Suriname rivier in moet zijn gesprongen. In het onbeheerd achtergelaten voertuig werden alle bijbehorende bescheiden aangetroffen.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Later meer.

