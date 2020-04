VIDEO: Jonge motorcrosser knalt tegen auto en vliegt meters verder

Een jonge Surinaamse motorcrosser is vanmiddag iets na 14.00u gewond geraakt nadat hij met zijn crossmotor tegen een auto is geknald op de hoek van de Wilhelminastraat en de Mahonylaan. Per ontboden ambulance is hij afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat de autobestuurder over de Wilhelminastraat reed richting Centrum. De motorcrosser reed in tegenovergestelde richting over de straat naar Geyersvlijt.

Bij de hoek sloeg de autobestuurder haastig rechtsaf in de Mahonylaan om richting Tourtonnelaan te gaan. Bij die gelegenheid onderschatte hij de snelheid van de aankomende motorcrosser met de aanrijding als gevolg.

Door de klap van de aanrijding vloog de motorcrosser enkele meters verder en viel hard op het hete asfalt. De politie kwam ter plaatse en schakelde een ambulance in om het slachtoffer af te vervoeren voor medische behandeling.