VIDEO: Politie Albina neemt buitenboordmotoren van bootslieden in beslag

De politie van Albina, bijgestaan door leden van het Surinaams Nationaal Leger, heeft in de vroege ochtend van zaterdag 4 april vijf buitenboordmotoren in beslag genomen. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt.

De in beslag genomen motoren zijn van bootslieden, die personen illegaal Suriname binnen brengen. De oostelijke grens van Suriname is momenteel gesloten in verband met de COVID-19 pandemie.

De Surinaamse autoriteiten zullen de controle verder opvoeren. Hieronder een filmpje van de situatie ter plekke: