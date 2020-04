Ook in Moengo zijn banden politieauto vernield door lat met spijkers

Het Korps Politie Suriname is niet te spreken over een actie van asociale lieden in het oosten van het land. In Moengo plaatste men onlangs namelijk een lat met spijkers dwars onder een zandweg waarover een pro wagen reed, met als gevolg dat beide voorbanden doorboord werden.

Dit gebeurde vorige maand ook al in Nickerie. De Surinaamse politie spreekt daarom van asociale na-apers in Moengo en waarschuwt de gemeenschap: “Als de banden van de pro wagen lek zijn op het moment dat u de politie hard nodig heeft zal de politie niet snel ter plaatse kunnen komen met alle gevolgen van dien”.

De politie vraagt daarom aan de plaatselijke gemeenschappen om mee te helpen dit asociaal en crimineel gedrag te bestrijden. Men kan dat doen door alvast hun afkeuring over dat gedrag kenbaar te maken aan: gezinsleden, familie leden, vrienden en kennissen.

Aan de mensen in Suriname die dit asociaal en crimineel gedrag vertonen geeft de politie mee dat zij eraan moeten denken dat zij zelf, hun gezinsleden, hun familie of vrienden hulp van de politie nodig kunnen hebben waarbij de politie niet op die hulpverlening zal kunnen reageren omdat de banden van de pro wagen lek zijn.

Bel de politie en geef de straatnaam en de plek waar zo’n plank met spijkers onder de weg verstopt ligt door, vraagt de politie. Dit gebeurde eerder ook in Nickerie: