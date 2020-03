Dreigende en intimiderende woorden van militairen op Facebook over avondklok

Zoals vrijdag aangekondigd wordt er vanaf zondag voor 14 dagen een zogenoemde avondklok in Suriname ingevoerd van 20.00u ’s avonds tot 06.00u in de ochtend. Op Facebook hebben diverse militairen na de aankondiging foto’s geplaatst waarin zij te zien zijn met een wapen of legervoertuig. Daarbij waarschuwen, bedreigen en intimideren zij tegelijk de bevolking om niet over straat te gaan.

“Wo wiep oenoe, je gaat zien waar je gaat belanden en als je wil mag je op straat gaan”, zijn enkele van de intimidaties en bedreigingen. De dreigende en intimiderende taal is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Velen vinden het gewoon onvoorstelbaar dat bepaalde militairen zich zo opstellen.

“Waar militairen de gemeenschap op het hart moeten drukken om thuis te blijven, zitten ze met een wapen in hun hand mensen te bedreigen en te intimideren om toch over straat te gaan. Is toch niet normaal”, vraagt een activist zich af.

Verschillende Surinaamse maatschappelijke groepen en organisaties hebben ook hun misnoegen geuit na het zien van de foto’s en de teksten. Zij vinden het gewoon ongepast en doen een beroep op de autoriteiten om de militairen in kwestie spoedig op het matje te roepen.