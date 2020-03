Twee weken partiële lockdown in Suriname vanwege coronavirus

De Surinaamse president Desi Bouterse heeft zojuist op TV verscherpte maatregelen in Suriname aangekondigd in verband met het bestrijden van het coronavirus (COVID-19). Één van de maatregelen is een partiële lockdown gedurende 14 dagen.

Suriname kan geen epidemie aan vandaar dat er voor deze maatregelen wordt gekozen zei de Surinaamse president. De partiele lockdown houdt in dat er vanaf zondag een ‘avondklok’ komt van 20.00u – 06.00u in de ochtend.

Ook samenscholingen worden beperkt tot maximaal 10 personen met onmiddellijke ingang. Daarnaast zullen alle casino’s tot nader order gesloten worden ingaande zaterdagochtend 10.00u.

Hierbij de volledige speech: