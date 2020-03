Initiatief om eten te doneren aan zorgmedewerkers krijgt navolging

Het initiatief dat Surinaams-Javaans restaurant Warung Mini Den Haag vorige week nam, om medewerkers van een ziekenhuis te verrassen met een warme maaltijd, heeft deze week navolging gekregen. Zeker drie restaurants lieten zich inspireren door de hartverwarmende actie van Warung Mini en doneerden op hun beurt Surinaamse porties aan medewerkers in de zorg.

Zo heeft Glenda Julia van Toespijs FeelGoodFood ervoor gezorgd dat IC medewerkers van het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer een maaltijd kregen. “Speciale dank aan Dsw Rijswijk eo in Zoetermeer en Jumbo Middelwaard Zoetermeer voor het beschikbaar stellen van de keuken en het aanbieden van diverse boodschappen. En natuurlijk FB-loze Natalie Fernand die me heeft geholpen in de keuken” zegt Glenda op Facebook.

In Rotterdam heeft Toko Rilah op Zuid gemeend om artsen en verplegers van de afdeling Intensive Care van het Erasmus MC een warm hart onder de riem te steken. Het restaurant heeft in totaal 80 porties en flesjes Mr Cool gedoneerd deze week.

In de havenstad hebben ook het Surinaamse radiostation Stanvaste en restaurant Ofa een maaltijd aangeboden aan de medewerkers van de longafdeling van het Sint Franciscus ziekenhuis. “Wij roepen iedereen op om hun waardering te blijven geven aan deze vitale groep. Vooral in deze moeilijke corona tijd” aldus het radiostation.

Het initiatief van Warung Mini Den Haag: