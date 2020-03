Klein gebaar en dank van Warung Mini voor IC medewerkers Haags ziekenhuis

Het bekende Surinaams-Javaans restaurant Warung Mini in Den Haag heeft woensdag medewerkers van de Intensive Care afdeling van het Haaglanden Medisch Centrum verrast met een warme maaltijd. Dit als klein gebaar en dank aan de medewerkers van het ziekenhuis, die zich tijdens de coronacrisis inzetten voor stadsgenoten.

“Als dank voor jullie enorme inzet en tomeloze energie om onze stadsgenoten de zorg te geven die zo hard nodig is, bieden wij jullie hierbij graag onze specialiteiten aan. We hopen dat het jullie smaakt, het is onder veilige omstandigheden en met veel liefde bereid: ons belangrijkste ingrediënt” zegt het bedrijf in een brief.

Dinsdag was er in heel Nederland ook speciale aandacht voor alle zorgmedewerkers van Nederland, die momenteel keihard werken om de bevolking te beschermen tegen het verschrikkelijke coronavirus. In heel het land werd om acht uur geapplaudisseerd voor de zorg en vuurwerk afgestoken.