Gestrande Surinaamse en Guyanese veerbootreizigers worden donderdag vervoerd

Guyanezen die gestrand zijn in Suriname en Surinamers die zijn gestrand in Guyana als gevolg van de stilgelegde veerdienst, worden op donderdag 19 maart vervoerd naar hun land. De veerboot MB Sandaka zal donderdag slechts 1 vaart vanuit Guyana en Suriname uitvoeren voor de gestrande reizigers.

De veerdienst tussen beide landen werd stilgelegd, nadat de Surinaamse overheid besloot de westgrens volledig te sluiten. Dit als voorzorgsmaatregel tegen het verspreiden van het coronavirus (COVID-19). Guyana telt op dit moment vier gevallen van corona.

MB Sandaka vertrekt om 9.00 uur vanuit Moleson Creek Terminal-Guyana (inchecken: 06: 30 uur tot 08:00 uur) en zal mogelijk weer om 11:30 uur vertrekken vanuit South Drain-Suriname (inchecken: 08:00 uur-10:00 uur).

De Guyanese regering had aanvankelijk het verzoek gedaan om de gestrande reizigers woensdag 18 maart te vervoeren. De Surinaamse regering verleende echter geen medewerking omdat naar verluidt nog een paar zaken in orde gemaakt moesten worden.

Of alle aankomende Surinamers morgen in quarantaine geplaats zullen worden, is vooralsnog onduidelijk. Volgens Surinaamse maatregel moeten alle reizigers uit een risicogebied in verplichte quarantaine van twee weken gaan.