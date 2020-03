Winkelier die winkeldief (58) zwaar mishandelde zelf ook vastgezet

Een winkelier in Suriname, die een 58-jarige winkeldief op heterdaad betrapte en hem daarna zwaar mishandelde, is zelf ook in verzekering gesteld. Dat meldt het Korps Politie Suriname. De winkelier werd op basis van camerabeelden aangehouden.

De politie kreeg de melding van de winkelier dat hij een manspersoon op heterdaad had betrapt tijdens het stelen van zes pakjes kaas uit een koelkast in zijn supermarkt. Die winkeldief bleek de recidivist Vishnu J. (58) te zijn.

Toen de politie ter plaatse arriveerde om Vishnu over te brengen naar het bureau, bleek dat hij met moeite liep en plaats kon nemen in de politiewagen. Op het politiebureau verklaarde Vishnu dat hij door de winkelier was vastgebonden en mishandeld met een hard voorwerp, buiten de verkoopruimte van de supermarkt.

Op camerabeelden van de supermarkt is te zien dat de winkelier Vishnu heeft vastgebonden waarna hij hem met een hard voorwerp ettelijke keren op zijn knieën slaat. De mishandeling bleek zo ernstig te zijn dat Vishnu in het ziekenhuis is opgenomen.

De 51-jarige winkelier werd aangehouden ter zake zware mishandeling. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.