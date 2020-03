16-jarige jongen steekt 18-jarige dood in Coronie

In Suriname is vanmiddag een 18-jarige jongeman om het leven gekomen bij een steekpartij. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij om het leven is gebracht door een 16-jarige jongen in het Surinaamse district Coronie.

De steekpartij vond rond 15.00u plaats in Totness, de hoofdplaats van het district. Het slachtoffer is de 18-jarige Joel Nibte (foto). Zijn dood komt na een ruzie, gepaard met een vechtpartij waarbij de 16-jarige het slachtoffer met een mes in de buikstreek stak.

Waar de ruzie over ging is nog niet duidelijk. De politie was snel ter plekke en heeft de verdachte reeds aangehouden.

Het onderzoek door het Korps Politie Suriname is momenteel in volle gang.