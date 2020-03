Leerkracht aangehouden voor auto-inbraak in Paramaribo

De 41-jarige leerkracht Marciano G. is eerder deze week door de politie van bureau Munder aangehouden voor het plegen van een auto-inbraak aan de Kwattaweg. Naar Waterkant verneemt heeft de politie middels camerabeelden de verdachte opgespoord en aangehouden.

Op de beelden is vastgelegd hoe een voertuig met daarin twee mannen de inbraak plegen. Het kenteken is daarbij ook te zien. Verder is te zien hoe één van de mannen uit de vluchtauto stapt en een ruit van het gemunt voertuig kapot slaat. Daarbij wordt een autoradio en twee accu’s buitgemaakt. Daarna rijden de verdachten weer weg met de vluchtauto.

De politie achterhaalde aan de hand van het kenteken de eigenaar van het voertuig in Suriname. Het bleek een vrouw te zijn en de politie deed haar woonadres aan. Bij aankomst troffen de wetsdienaren de eigenaar aan en confronteerde haar met het voorval. De vrouw verklaarde dat zij haar auto aan haar jongere broer had uitgeleend en verwees de politie naar zijn woonadres.

De politie ging bij de man thuis en confronteerde hem toen met het voorval. Hij gaf toe de auto te hebben gereden tijdens de inbraak die hij samen met een andere man pleegde. Verder gaf hij aan dat hij een leerkracht is op een onderwijsinstelling. Marciano gaf de politie een adres door waar zijn kompaan zou wonen. De sterke arm ging naar het opgegeven adres. De aangetroffen bewoners verklaarden dat zij de persoon over wie de verdachte het heeft niet kennen en ook niet daar woont.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de leerkracht in verzekering gesteld. De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de andere verdachte.